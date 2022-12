Ook vierde kind, een 6-jarige jongen, sterft na val in bevroren meer in Engeland

De drie oudste kinderen stierven maandagvoormiddag al. "Het is met diepe droefheid dat we moeten melden dat de 6-jarige in het ziekenhuis het gevecht voor zijn leven heeft verloren", laat de politie van West Midlands in een persbericht weten. "Ons medeleven gaat uit naar de families en vrienden van diegenen die betrokken zijn bij deze tragedie. We kunnen de enorme pijn die ze moeten voelen niet bevatten."