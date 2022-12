Politie Brussel pakt journalist Yassin Akouh hardhandig aan na Frankrijk-Marokko: "Ik heb mijn perskaart getoond en de agent lachte me gewoon uit"

Freelancejournalist Yassin Akouh (Knack & StampMedia) was aanwezig aan de Lemonnierlaan om verslag uit te brengen over de relschoppers. "Ook na de vorige matchen was ik aanwezig bij de rellen", vertelt hij in "De afspraak".

Akouh maakte beelden van de rellen en de politie-interventie. Hij merkte echter een verschil op met voorgaande onlusten in Brussel na WK-matchen. "Het was anders, ditmaal zagen we dat weinig eigendommen werden vernietigd. Vooral de politie werd geviseerd. Er werd vuurwerk op de politie afgeschoten."