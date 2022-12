Kamer keurt overwinstbelasting energieproducenten goed

De overwinstbelasting wordt in het leven geroepen om de energiecrisis voor consumenten draaglijker te maken. Zij betalen sinds de Russische invasie in Oekraïne torenhoge prijzen voor gas en elektriciteit, terwijl energieproducenten net van de hoge prijzen kunnen profiteren om extra winst te maken.

Europa stelde in oktober een plafond voor van 180 euro per megawattuur. De federale regering besliste om dat plafond op 130 euro te leggen, met uitzondering van producenten die elektriciteit produceren uit biomassa en de verbranding van stedelijk afval, waar ze een plafond van 180 euro hanteert. Alle winst boven dat prijsplafond wordt voor 100 procent afgeroomd. De taks wordt retroactief toegepast vanaf augustus 2022 tot eind juni 2023, en kan nadien via een koninklijk besluit nog worden verlengd.

De maatregel dateert van het begrotingsconclaaf van oktober. De Kamer zette donderdag overigens ook het licht op groen voor een solidariteitsbijdrage van de petroleumsector, waarbij ook enkel N-VA zich onthield. Volgende week wordt de bespreking verwacht van een gelijkaardige bijdrage van gasnetbeheerder Fluxys. Alles samen zouden die maatregelen in 2022 en 2023 ongeveer 3,5 miljard euro in het laatje moeten brengen om de steunmaatregelen voor consumenten te financieren.