De harde realiteit achter De Warmste Week: 1 op de 8 Vlamingen wordt geboren in kansarmoede

Voor het Brussels Gewest moet het kansarmoedecijfer anders geïnterpreteerd worden. Veel Brusselse kinderen worden niet standaard opgevolgd door Kind en Gezin, waardoor er voor hen geen officiële kansarmoede-registratie gebeurt zoals in Vlaanderen.



Voor de 19 gemeenten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest geeft de kansarmoede-index weer hoeveel kinderen er in armoede opgroeien, in verhouding tot het aantal kinderen dat zeker één huisbezoek of consultatie bij Kind en Gezin heeft gehad.

In het Brusselse gewest groeit gemiddeld 26,7 procent van de kinderen op in kansarmoede. Dat is meer dan dubbel zoveel als in Vlaanderen. Uitschieters zijn de gemeenten Sint-Jans-Molenbeek, waar bijna de helft van de kinderen in een kansarm gezin opgroeit, en Anderlecht, waar het aantal kansarme kinderen richting de 40 procent gaat.