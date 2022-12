Oud-journalist Karel Anthierens (87) overleden

Hij ontdekte doorheen zijn carrière verschillende talenten die uitgroeiden tot sterren in hun vak, van Guy Mortier tot Joël De Ceulaer. Hij zette jaren anderen aan het schrijven, maar lustte er ook zelf pap van.

In zijn boek "Gedane zaken" beschreef Anthierens hoe hij als kind in korte broek al een eerste krantje van vier A4'tjes in elkaar draaide aan de keukentafel. Dat deed hij niet alleen. Anthierens was een van twaalf kinderen. Hij was de broer van wijlen Johan en Jef Anthierens, die allebei ook bekende journalisten werden.

"Jef is altijd mijn mentor geweest", zei Anthierens ook in "Touché". "Hij heeft me goed Nederlands geleerd. Hij heeft me geleerd hoe je een krant maakt. Johan kon geen d van een t onderscheiden, maar dat maakte niet zoveel uit. Hij kon heel mooi schrijven. Dat heb ik van hem geleerd. Ik had een heel innige band met Johan. Jaren na zijn dood wil ik nog steeds de telefoon pakken en hem bellen, maar dat gaat niet."