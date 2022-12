Tijd om de kerstkalkoen te vervangen door tofu? "Er zijn zo veel vooroordelen over vegan eten"

Loïc Van Impe (29) is tv-kok en staat dit jaar in de keuken voor Kerstmis. Hij moet koken voor 20 personen. Op het menu: oesters, zalm en een Aziatische fondue. Koken voor zo'n grote groep is niet evident, vooral als gasten specifieke wensen of intoleranties hebben. Maar dat vindt Loïc geen probleem. "Alles hangt af van je attitude. Voor mij is dat een challenge om uit te zoeken hoe we iedereen blij kunnen maken." Loïc eet zelf veel plantaardig en vindt dat we minder vlees moeten consumeren. "Vlees is nog nooit zo toegankelijk geweest. Dat beseffen we nu pas, na decennia te veel vlees te hebben gegeten en een gigantische impact te hebben gemaakt op het klimaat. Daar wil ik mijn steentje aan bijdragen, zonder met het bestraffende vingertje te zwaaien."