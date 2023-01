Kettingbotsing met 7 auto’s door gladde wegdek in Alveringem

Door aanvriezende regen is het vanmorgen op heel wat plekken enorm glad. In Veurne en Alveringem gebeurden daardoor heel wat ongevallen. Zo reden in de Vaartstraat in Alveringem zeven wagens op elkaar in. De bestuurders begonnen te slippen en konden niet meer stoppen. Er viel één lichtgewonde.

Een kilometer verderop reden opnieuw twee wagens op elkaar in. De Vaartstraat werd door de politie afgesloten ter hoogte van Steenkerke in Veurne.