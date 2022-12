KSA Melle krijgt op 4 maanden tijd 4 keer inbrekers over de vloer: “Hallo, we zijn hier weer geweest”

De lokalen van jeugdbeweging KSA in Melle zijn nu al voor de vierde keer in vier maanden tijd geteisterd door inbraken en vandalisme. Daarbij is veel schade aangericht en is er naast geld ook materiaal gestolen. De inbrekers lieten ook telkens boodschappen achter, de laatste keer spoten ze laconiek “Hallo, we zijn hier weer geweest. Groetjes, de inbrekers” op de muur.