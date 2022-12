Complete mislukking of kunnen we toch "vrede sluiten met de natuur"? VN-biodiversiteitsconferentie nadert ontknoping 

Deze COP15 is daarom erg belangrijk: de trend moet worden gekeerd, zeggen experts unaniem. Tegen 2030 moet er een kentering komen. Er is een groot, stevig akkoord nodig dat als mijlpaal kan dienen, een akkoord vergelijkbaar met het akkoord van Parijs voor klimaat. Daarvoor blijven nog enkele dagen over: maandag sluit de COP15 in principe af.

Toch blijft de kloof tussen rijkere landen en ontwikkelingslanden heel diep. Struikelblok is het geld dat rijke landen zouden moeten betalen aan armere om biodiversiteit beter te beschermen: hoeveel geld, en in welke vorm? Moet er een apart fonds komen, zoals heel wat landen eisen?