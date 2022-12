Let op als je na 1 januari een slecht geïsoleerd huis koopt: je moet binnen de vijf jaar isoleren

Er zijn nog veel woningen in Vlaanderen met een slecht energielabel, zegt notaris Bart Van Opstal aan Sven Pichal, De Inspecteur van Radio2. “Mensen kopen een woning en ze denken 'de isolatie is niet goed en het EPC is slecht, maar dat nemen we erbij en we zien wel.' Ik wil die mensen echt waarschuwen: onderschat de kosten niet. Hou alsjeblieft rekening met dat energielabel, want dat bepaalt op termijn de échte kost van je aankoop.”

Immers: als je niet binnen de vijf jaar klaar bent met de werken, kunnen de boetes hoog oplopen: van 500 euro tot 200.000 euro. En over vijf jaar, in 2028, worden de regels nog strenger, voorspelt de notaris: “Als je dan een huis koopt met een energielabel F, E of D, dan heb je weer vijf jaar om het label terug te brengen tot C. Dan dan wordt de uitdaging dus nog groter.“