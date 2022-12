Industriegebied Genk-Zuid blijft kampen met te hoge concentraties chroom 

Rond de fabriek van Aperam in Genk zijn opnieuw verhoogde concentraties chroom-6 gemeten, dat blijkt uit een nieuwe meetcampagne van de Vlaamse Milieumaatschappij en de VITO, de Vlaams Instelling voor Technologisch Onderzoek. Over het algemeen is de luchtkwaliteit in Genk-Zuid de afgelopen 10 jaar wel verbeterd. Op het nieuwe meetpunt in een woonwijk in Zutendaal werden geen onrustwekkende resultaten gemeten.