Luxehotel La Réserve in Knokke-Heist verkoopt inboedel omdat renovatiewerken binnenkort starten

De renovatiewerken beginnen in januari 2023. Bij renovatie hoort ook vernieuwing, daardoor mag het meubilair weg. Vanaf vrijdagavond 16 december start al een openbare verkoop van de inboedel van de gelijkvloerse verdieping van het hotel. De stoelen, tafels, keukengerief, lampen, bestek, borden ... Je kan het allemaal in huis halen.

"Op donderdag 22 december tussen 14 en 17 uur is er een kijkdag voorzien voor de geïnteresseerden", zegt hotelmanager Mathieu Maertens. "Op 9 januari moeten de kopers hun spullen ophalen. Daarna gaat het hotel voor een tweetal maanden dicht, zodat we de eerste fase van de renovatiewerken op de gelijkvloerse verdieping kunnen aanvatten. De werken zijn té ingrijpend om open te blijven. Het zou simpelweg niet mogelijk zijn om de service te bieden die we willen." In een latere fase worden de kamers en andere ruimtes aangepakt.