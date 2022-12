Politiezone KASTZE doet niet mee aan “Maand zonder boetes”: “Wij zijn solidair, maar verkeersveiligheid is enorm belangrijk”

De politievakbonden stellen als alternatief voor om bij kleinere verkeersovertredingen enkel een waarschuwing te geven. Elke individuele agent mag vrij beslissen of hij/zij de actie wilt ondersteunen en lang niet alle politiezones doen dat. “Voor sommige overtredingen krijg je in onze zone sowieso niet meteen een boete. Dat doen we pas als de verkeersveiligheid echt in het gedrang komt. Voor andere inbreuken is de afspraak dat we wél meteen een boete uitschrijven. Dat doen we al 10 jaar zo en ik merk dat daar een groot draagvlak is bij onze medewerkers”, besluit Van Steenbergen.