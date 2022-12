Honderden toeristen zitten vast in Machu Picchu door onrust in Peru, regering roept noodtoestand uit na aanhoudende protesten

De enige comfortabele en moderne manier om te reizen tussen de historische ruïnes en de stad Cuzco, 110 kilometer verderop, is per trein. Maar het treinverkeer is er opgeschort vanwege protesten in Cuzco. Demonstranten probeerden daar de luchthaven over te nemen, die nu gesloten is. Spoormaatschappij Peru Rail heeft het treinverkeer stilgelegd uit vrees voor blokkades op het spoor, en om de veiligheid van passagiers te verzekeren.