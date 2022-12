Man omgekomen in Tessenderlo bij schietincident met politie

In Tessenderlo is een man omgekomen bij een schietincident met de politie. Dat schrijft het Belang van Limburg. Het parket bevestigt dat er een incident is geweest. De lokale politie kreeg een melding over mogelijk huiselijk geweld. Toen ze ter plaatse kwamen, is de man op de agenten afgestormd met een vuurwapen. De politie zou dan geschoten hebben, en de man is bezweken aan zijn verwondingen.