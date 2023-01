Marktkramers hebben geen interesse in Feestmarkt in Sint-Niklaas

In Sint-Niklaas gaat ook komende zondag de geplande Feestmarkt op het Stationsplein niet door. Er is te weinig interesse van marktkramers. Ook vorige zondag ging de Feestmarkt niet door, om dezelfde reden. Het evenement is deel van het winterprogramma in Sint-Niklaas. De traditionele kerstmarkt op de Grote Markt vindt wel plaats.