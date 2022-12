Meteoriet van halve kilo komt neer in regio Lovendegem-Zomergem, wetenschappers roepen inwoners op steentje te zoeken

Wie in die omgeving woont kan dus uitkijken naar een erg donker steentje. "De buitenkant is letterlijk zwartgeblakerd", legt Mollet uit. "Het steentje is meestal ook zwaar voor z’n grootte. Je voelt dat echt wel. Je moet ook in je achterhoofd houden dat het pas dinsdagavond gevallen is en dus nog niet onder het gras of de modder kan zitten. We hebben nu een voordeel met de vrieskou, want dan valt zo’n zwart steentje meer op."

Een meteoriet vinden, gebeurt niet zo vaak. In ons land is het – zoals gezegd – nog maar vijf keer echt gebeurd. Meteorieten zijn van groot wetenschappelijk belang omdat ze wetenschappers de mogelijkheid bieden om de samenstelling van asteroïden en de geschiedenis van het zonnestelsel te bestuderen. Bijna twee jaar geleden is er al eens een soortgelijke zoektocht geweest naar een meteoriet. Toen was er wellicht eentje beland in de regio van Aalst, maar die is nooit gevonden.