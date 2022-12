Relatiedeskundige Rika Ponnet beantwoordt de vraag van de week: "In een relatie zijn er zoveel meer dimensies dan het seksuele”

Sven heeft al bijna twee jaar een fijne relatie met Linda. “We hebben goede seks, goede gesprekken en we brengen ontspannen tijd met elkaar door. Voor die tijd was ik 25 jaar lang single. Tijdens die periode bouwde ik een vriendschap op met Petra, met wie ik veel deelde. Een liefdesrelatie was dit niet, omdat ik me niet tot haar aangetrokken voelde. Omgekeerd was dat wel het geval."

"Via mij leerde ze haar man kennen en intussen hebben ze twee kinderen. Er ontstond een dynamiek waarbij ik voor een deel een rol vervulde die haar man niet altijd spelen kon. Nu liggen de zaken anders: Linda voelt zich door Petra niet gerespecteerd. We maken vaak ruzie over Petra. Ze voelt zich niet gesteund door mij en vertrouwt me niet. Hoe kan ik haar gevoelens erkennen zonder mijn vriendschap op te offeren?”

BELUISTER - Rika Ponnet antwoordt op de vraag van Sven in "Nieuwe Feiten"