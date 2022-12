Modefotograaf neemt foto's van adoptiedieren van dierenasiel Genk samen met bekende gezichten 

Sinds afgelopen lente komen er naast modellen ook heel wat dieren over de vloer van de fotografe. "Ik ben modefotograaf van beroep, maar ik hou ervan om dieren te fotograferen", vertelt Ruzzi. "Een tijdje geleden heb ik voor een krant een fotoshoot gedaan met An Lemmens en een heleboel adoptiedieren: honden, katten, geiten, en zelfs konijnen. Dat was toen een groot succes. Elk dier dat we toen gefotografeerd hadden, was datzelfde weekend nog geadopteerd."

Dat werk wilde de fotografe graag voortzetten, en zo is "Project A-dopt" ontstaan. Ruzzi fotografeert asieldieren in haar studio in Houthalen-Helchteren, soms samen met BV's of influencers, en post de foto's op sociale media. "Via mijn netwerk als modefotograaf heb ik een aantal bekende gezichten met een groot dierenhart kunnen overtuigen om voor mijn lens te komen staan met een dier." Enkele foto's, bijvoorbeeld exemplaren met TV-gezicht Julie Van den Steen of actrice Charlotte Timmers, werden al uitvoerig gedeeld op sociale media.