Ridouani over afscheid Marokko op het WK: "Vaderlandsliefde zit diep"

Frankrijk heeft gisterenavond een einde gemaakt aan de ongeziene reeks overwinningen van Marokko op het WK-voetbal. De Fransen versloegen de Marokkanen met 2-0 in de halve finale, na een mooi parcours voor het Marokkaanse landsteam.

Burgemeester van Leuven Mohamed Ridouani volgde de wedstrijd noodgedwongen op afstand, zegt hij bij Radio2 in Vlaams-Brabant en Brussel: "Gisteren hadden we een afscheidsviering voor Schepen van Cultuur in Leuven Vandevoort, die na negentien jaar stopt. Daar was ik met heel veel plezier bij. Het laatste stuk van de match heb ik wel kunnen volgen, dat was razend spannend."