Motorkeuring vanaf 1 januari: in deze 15 keuringscentra kan je je motorfiets laten keuren

Voor de keuring zal een beperkt aantal keuringscentra, verspreid over heel Vlaanderen, ingezet worden. In die keuringscentra zal er een aparte lijn voor motorfietsen worden opgezet. In eerste instantie gaat het om vijftien locaties. Later volgend jaar zal dat worden uitgebreid tot 27.

Op 1 januari wordt gestart in Alken, Antwerpen-Deurne, As, Brakel, Brugge, Dendermonde, Diest, Diksmuide, Geel, Heist-op-den-Berg, Mechelen, Rotselaar, Wondelgem, Zellik en Zwevegem.