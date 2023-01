Ieperse musea schenken materiaal om waardevolle historische collecties en documenten te beschermen 

Het doel van de actie van FARO is om minstens één vrachtwagen met beschermend materiaal te vullen: "Sinds de start van de Russische inval in Oekraïne op 24 februari 2022 is de schade aan het erfgoed bijzonder groot. Ondanks vele inspanningen is er al een lange lijst van beschadigde of vernietigde monumenten, kunstwerken en historische collecties. Het vernietigen van erfgoed is vaak een onderdeel van een oorlogsstrategie."

Ook de musea van Brugge zegden al hun steun toe en zullen beschermend materiaal leveren.