Ondergrondse centrumparking in Eeklo definitief van de baan

De stad Eeklo gaat niet mee betalen aan een ondergrondse parking op de terreinen van de vroegere interieurwinkel Decora, schuin tegenover de Markt. In oktober werd dat nog geopperd, maar die plannen zijn nu definitief opgeborgen, zegt schepen van Mobiliteit Marc Windey (SMS). “De publiek-private samenwerking zou heel duur geweest zijn. Binnen de budgettaire beperkingen die we momenteel hebben, hebben we afgezien van dit project.”