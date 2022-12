Personeel Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België beschuldigt topman Michel Draguet van intimidatie en sabotage

OPEN BRIEF

Vrijdag 16.12.2022

Het KMSKB collectief

Met deze collectieve brief willen wij de publieke opinie wijzen op de erbarmelijke arbeidsomstandigheden en het wanbeleid waarvan vele werknemers van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België het slachtoffer zijn.

Het personeel werkt al jaren in een klimaat van terreur en minachting en moet door de algemene directie opgelegde projecten uitvoeren binnen ondraaglijke termijnen.

Wij betreuren de huidige toestand van onze instelling, die weinig overeenstemt met de positieve ICOM-definitie*. Een deel van de permanente collectie is nog steeds verborgen in de reserves. Voor de collectie moderne kunst bijvoorbeeld, die in 2011 door een eenzijdige beslissing van Michel Draguet werd gesloten, is een duidelijke visie nog steeds zoek.

In de herfst van 2022 zijn veel teams radeloos, uitgeput door de werkdruk. Wij, de 31 ondertekenaars, leden van acht verschillende afdelingen, hebben de vakbonden gevraagd om binnen onze instelling zo snel mogelijk een psychosociale risicoanalyse uit te voeren.

Dit verzoek zal door de vakbonden ACV-CSC en ACOD-CGSP worden gesteund in het volgende overlegcomité dat gepland is op maandag 19 december 2022. Tegelijkertijd worden ook verschillende individuele klachten over morele pesterij ingediend bij Empreva (dienst voor preventie en bescherming op het werk van federale openbare diensten).

Op maandag 5 december 2022 werd een brief gestuurd aan staatssecretaris Thomas Dermine, bevoegd voor Wetenschapsbeleid, en aan Arnaud Vajda, voorzitter van het beheerscomité van de FOD Wetenschapsbeleid (Belspo).

In deze brief, waarop nog geen officiële reactie is gekomen, wordt melding gemaakt van de talrijke tekortkomingen van de algemeen directeur, Michel Draguet, die na achttien jaar aan het hoofd van de KMSKB een vierde mandaat aanvraagt. Zijn evaluatie zal de komende weken plaatsvinden.

De disfuncties zijn zichtbaar op verschillende niveaus:

- Op het niveau van de machtsverhoudingen tussen de directies, afdelingen en diensten, wat leidt tot interpersoonlijke conflicten:

bedreigingen, intimidatie, morele intimidatie;

beoordelingsfouten en geringschattende opmerkingen op basis van valse getuigenissen zonder de betrokken partijen te horen, zonder bewijs en zonder raadpleging van ontlastende documenten;

respectloze, minachtende opmerkingen in strijd met het ethisch handvest van de FWI tegen bepaalde personeelsleden maar ook tegen bepaalde publieken;

onevenwichtige vertegenwoordiging van de werknemers in het Overlegcomité zelf.

- In termen van werkorganisatie en planning :

gebrek aan coördinatie van projecten waarvoor de algemene directie verantwoordelijk, commissaris of opdrachtgever voor is waardoor operationele diensten onder druk komen te staan;

niet-naleving van de planningsprocedures;

het opleggen van een onrealistische programmering, doelstellingen en tijdschema's met de verplichting van (bijna) onmiddellijke resultaten;

gebrek aan overleg over zaken waarvoor expertise vereist is;

sabotage van het werk van de teams;

een totale afwezigheid van kritische en constructieve evaluatie;

- In termen van procedures en arbeidsvoorwaarden:

onzekere status van nieuw aangeworven personeel;

gebrek aan communicatie en transparantie over aanwervingsprocedures en ontslagen;

onzekerheid van bepaalde posten;

duidelijk onevenwichtige verdeling van statutaire en contractuele posten tussen diensten en departementen.

Deze lijst is helaas niet volledig.

Het management werkt aan zijn eigen vooruitgang ten koste van de openbare opdrachten.

Naast de onverholen afkeer van de algemene directie en de ondersteunende diensten voor bepaalde publieken, worden verschillende diensthoofden onderuit gehaald met degradaties, ontslagen, waarschuwingen, die leiden tot vertrek en burn-out, in een instelling die zichtbaar vastbesloten is om stuk voor stuk een hele afdeling te ontmantelen.

De psychosociale gevolgen onder het personeel zijn overweldigend: uitputting, burn-out, desinvestering, vertrek… De afgelopen twee jaar heeft de werking van de instelling namelijk geleid tot 6 burn-outs, 5 ontslagen, 5 personen die zelf ontslag hebben genomen (en dit in slechts in departement).

Hoewel de directies herhaaldelijk en gedurende meerdere jaren op deze feiten werden gewezen, namen ze onvoldoende maatregelen om de huidige situatie te voorkomen, die we vandaag onder de aandacht moeten brengen.

Deze tekortkomingen en deze houding hebben schadelijke gevolgen voor ons werk, onze geestelijke gezondheid en de goede werking van onze instelling.

Wij willen onze opdrachten van algemeen belang kunnen uitvoeren in een sereen werkklimaat. Wij pleiten voor een beleid waar het publiek en deze collectie van alle Belgen centraal staat.

Daarom vragen wij dat de evaluatie van het derde mandaat van Michel Draguet in volledige transparantie plaatsvindt en dat in de evaluatie rekening wordt gehouden met de bovengenoemde disfuncties.

Het KMSKB collectief.

*De internationale museumdefinitie, opgesteld door het International Council of Museums (ICOM) luidt als volgt: “A museum is a not-for-profit, permanent institution in the service of society that researches, collects, conserves, interprets and exhibits tangible and intangible heritage. Open to the public, accessible and inclusive, museums foster diversity and sustainability. They operate and communicate ethically, professionally and with the participation of communities, offering varied experiences for education, enjoyment, reflection and knowledge sharing.”