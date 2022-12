KMI waarschuwt voor gladheid vannacht: code oranje in West- en Oost-Vlaanderen

Wie vannacht of komende ochtend de weg op moet, moet opletten voor gladde wegen. Vooral in de provincies West- en Oost-Vlaanderen is het opletten geblazen. “In West-Vlaanderen maakt regen de wegen erg glad”, stelt David Dehenauw, hoofdmeteoroloog van het KMI, vast.

Hetzelfde stelt ook de politie op verschillende plaatsen in West-Vlaanderen vast, want in verscheidene gemeenten zijn al verkeersongelukken gebeurd.