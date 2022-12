Resten van wellicht oudste brood ooit ontdekt dat Neanderthalers 70.000 jaar geleden bakten (en jij kan het namaken)

In Irak hebben wetenschappers de resten ontdekt van wat waarschijnlijk het oudste brood is dat we tot nu toe kennen. De ingrediënten van dat 70.000 jaar oude brood leren ons heel wat over het steentijddieet van de Neanderthaler en de homo sapiens. Die aten waarschijnlijk meer (en veel bitterdere) planten dan we tot nu toe dachten. Ook leuk: de wetenschappers deelden het recept van dat brood, waardoor je er zelf in de keuken mee aan de slag kan.