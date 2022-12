Onderzoekers aan VIB en KU Leuven vinden nieuwe manier om agressieve pancreaskanker te bestrijden

Vanwege de rol die pH speelt in de immuunrespons besloten de onderzoekers om bicarbonaattransporters, die helpen bij het reguleren van de pH in het lichaam, nader te onderzoeken. De wetenschappers richten zich specifiek op de meest tot expressie gebracht transporter in pancreascellen, genaamd SLC4A4.

In zowel celculturen als muismodellen toonde het team van professor Massimiliano Mazzone aan dat het blokkeren van SLC4A4 op kankercellen de immuunrespons verbetert en immunotherapie stimuleert. Normaal gesproken zorgt SLC4A4 ervoor dat de tumorcellen bicarbonaat uit de omgeving kunnen opnemen. Dat verlaagt de pH van de omgeving en maakt het zuurder. Door SLC4A4 te blokkeren blijft het bicarbonaat in de omgeving van de tumor, die daardoor minder zuur wordt. Een minder zure micro-omgeving van de tumor is gastvrijer voor immuuncellen die zich op de tumor kunnen richten.