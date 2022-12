Kim Van Oncen (bekend van "Dertigers") gaat samen met Peter Van de Veire nieuwe ochtendshow op Radio2 presenteren

Van Oncen speelde vier seizoenen lang de rol van Saartje De Smet in de Eén-fictiereeks "Dertigers". Daarnaast is ze zaakvoerder van een Delhaize en een echte It-girl op sociale media. Bovenal is ze een vrouw die met beide voeten in de wereld staat én een duidelijke mening heeft waar mensen zich vast in zullen herkennen.