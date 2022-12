Elke 12 minuten een peuk op de grond bij Vlaamse busstations: peukenpalen werken beter dan peukentegels

Om dat duidelijk te maken loopt er sinds 8 december een nieuwe campagne op de radio en op sociale media. "We moeten er dus voor zorgen dat we de juiste recipiënten plaatsen, zodat zo veel mogelijk mensen hun peuken erin gooien. Maar daarnaast moeten we ook inzetten op communicatie en op handhaving", zegt Van Swalm. "Er loopt nu een peukencampagne op de radio om mensen ertoe aan te zetten hun peuken bij zich te houden in een draagbaar asbakje. Daarnaast zijn er 30 zwerfvuilhandhavers die steden en gemeenten ondersteunen, om mensen op heterdaad te betrappen. Daar zien we dat 91 procent van de vaststellingen gaat over peuken."