Podcast: de ontrafeling van de Amerikaanse Republikeinen 

Wat is er met de Republikeinse partij gebeurd? En waar en wanneer is het gebeurd? Bij de verkiezing van de voorzitter van het Huis van Afgevaardigden was de chaos en ruzie voor de hele wereld dagenlang zichtbaar. Ook de bestorming van het Capitool was het resultaat van een lange evolutie. Het was in feite een poging tot staatsgreep.

Dat is de stellige overtuiging van Washington Post-commentaarschrijver Dana Milbank in zijn boek The Destructionists (2022). Ja, schrijft hij, de gebeurtenissen schokten de natie. Een nuchtere blik op de geschiedenis had evenwel de schok kunnen milderen, aldus Milbank. De opstand broeide al een kwarteeuw éérder, eveneens aan de westkant van het Capitool.

Op 27 september 1994 kwamen ruim 300 Republikeinen, Congresleden en Congreskandidaten, samen op de plek waar vele jaren later de opstandelingen van Trump het Capitool zouden bestormen.