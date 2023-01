Politiezone Geraardsbergen/Lierde roept op om 101 te bellen bij verdachte situaties

In de politiezone Geraardsbergen/Lierde zagen ze de voorbije maanden het aantal inbraken toenemen. “We kregen al te maken met 13 effectieve woninginbraken en 7 mislukte pogingen”, zegt Karolien De Turck van de politiezone Geraardsbergen/Lierde. “Daarom roepen we mensen op om extra alert te zijn en onze extra ogen en oren te zijn.”

Opvallend is dat de politie extra onderstreept dat burgers in dit geval meteen het noodnummer 101 mogen bellen. “We voelen dat mensen nog twijfelen of angstig zijn om de 101 te bellen”, legt Karolien De Turck uit. “101 linken ze aan noodsituaties, maar het is echt belangrijk om dat nummer te bellen wanneer er zich verdachte situaties voordoen. Let dan vooral op de persoonsbeschrijving en noteer zeker de nummerplaat van een verdacht voertuig.”