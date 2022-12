Kawtar Ehlalouch blikt vooruit op De Warmste Week: "Ik verwacht een rollercoaster aan emoties"

“Rust. Het is nu nog moeilijk om in te schatten hoe het er precies aan toe zal gaan in Het Warmste Huis, maar ik verwacht me aan een rollercoaster met weinig echte rustmomenten. Ik woon nu nog thuis en kijk bijvoorbeeld graag rustig een serie na het werk, maar dat zal er volgende week niet echt inzitten. En uiteraard zal ik ook m’n familie missen. Ik verwacht heel wat emotionele momenten tijdens De Warmste Week en het zou best kunnen dat ik af en toe even met m’n mama zal videobellen om die emoties even los te kunnen laten."

"Mijn mama zal er gelukkig een klein beetje bij zijn in Het Warmste Huis, want ik kreeg van haar ‘de warmste kamerjas ooit’ en aangezien het volgende week vrij koud wordt, zal ik die zeker meenemen. Ik draag die kamerjas thuis bijna permanent en dat zal in het huis niet anders zijn, dus de mensen die me knuffelen tijdens De Warmste Week mogen zich voorbereiden op de ‘warmste knuffel ooit’.”