Investering van 50.000 euro in Lanaken moet lokale economie versterken

De provincie Limburg heeft samen met Unizo een studie uitgevoerd in Lanaken. Het zogenaamde Kernkompas, zoals de studie heet, deden zo ook al in tien andere Limburgse gemeenten. "We houden veel acties rond retail, handel en horeca in Limburg, om de leegstand weg te werken in onze Limburgse gemeenten", zegt gedeputeerde van Economie, Tom Vandeput (CD&V). "Een kernkompas is een samenvatting of analyse van de sterktes en de zwaktes van de kern in een bepaalde gemeente in Limburg."