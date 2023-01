Renovatie van het viaduct van de E314 in Maasmechelen duurt minstens nog tot volgende zomer

Nog zeker tot de zomer zal er verkeershinder zijn op het viaduct van de E314 in Boorsem, in Maasmechelen. Het was al langer duidelijk dat de renovatie van het viaduct vertraging oploopt. De herstellingen aan het beton duren langer dan eerst ingeschat. Bij de start van de werken in januari was gezegd dat er een jaar lang verkeershinder zou zijn door de werken, dat wordt nu al zeker anderhalf jaar.