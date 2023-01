Ruimtepact 2040: Provincie Limburg legt vast waar we in de toekomst zullen wonen en werken

"We zijn niet het parkgebied van Vlaanderen, wij willen in Limburg ook voldoende ontwikkelingsmogelijkheden hebben", vertelt gedeputeerde van Ruimtelijke Ordening Inge Moors (CD&V). "Zowel op het vlak van wonen, als naar bedrijvigheid toe willen we verder kunnen ontwikkelen. We liggen hier ook vlak bij Luik, Eindhoven, Maastricht en Aken. Dat is belangrijk voor jonge mensen om te voorkomen dat ze wegtrekken, en dat we dus geconfronteerd worden met een braindrain."