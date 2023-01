Schaarbeek krijgt geen vergunning voor heraanleg Louis Bertrandlaan

De gemeente Schaarbeek had al in de vorige legislatuur plannen voor een heraanleg van de verouderde Louis Bertrandlaan, maar die plannen belandden in 2017 in de koelkast, tot de laan begin 2020 erkend werd als beschermd landschap. Na opmerkingen van de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen diende Schaarbeek in mei 2020 nieuwe plannen in.



Voor de heraanleg zouden 108 bomen gekapt worden, die na de werken vervangen zouden worden door slechts 77 nieuwe exemplaren. Tegen die bomenkap lanceerden buurtbewoners een petitie. Aan de verkeerssituatie op de drukke laan zou zo goed als niets veranderen, en ook daar kwam heel wat kritiek op.



Zo hielden de plannen weinig rekening met Good Move. Volgens het gewestelijke mobiliteitsplan is de Louis Bertrandlaan bedoeld voor lokaal verkeer, maar verkeersfilters wil het gemeentebestuur er niet. De auto zou met vier parkeerstroken zo goed als evenveel ruimte behouden, terwijl er voor fietsers slechts gemarkeerde fietspaden voorzien waren.