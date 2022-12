Schapenboeren willen dat slachthuis van Zele onmiddellijk weer opent

Nu zullen kwekers hun dieren nog meer naar Nederland of Wallonië moeten brengen, zegt de sector, en dat zorgt voor extra transport- en personeelskosten. En in het kader van de korte keten, willen veel schapenhouders alles zoveel mogelijk lokaal houden. En dat kan nu niet meer, klinkt het. De sector vreest ook dat het illegaal slachten zal toenemen omdat het slachthuis in Zele dicht is.

"We willen het slachthuis zo snel mogelijk weer zien opengaan", zegt André Calus, de voorzitter van de Vlaamse Schapenhouderij. De vereniging benadrukt wel dat de schapen en geiten juist geslacht moeten worden en praat het dierenleed in het slachthuis van Zele niet goed. "Laat het duidelijk zijn: voedselveiligheid is belangrijk en de levende dieren moeten correct behandeld worden."