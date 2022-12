450 kinderen uit school en crèche in Sterrebeek geëvacueerd na gasgeur door defecte verwarmingsketel

Ook de leerlingen van de basisschool mochten na een halfuurtje terug naar binnen. De school zit intussen wel nog zonder verwarming. “We hebben de school uit voorzorg geëvacueerd en dat is heel vlot verlopen”, legt directeur Ludwig De Jaeghere uit. “We hebben wel de ouders gecontacteerd met de vraag om hun kinderen indien mogelijk te komen afhalen. Met de kinderen die overblijven kunnen we hiernaast in de zaal Ons Huis van de parochie terecht. Daar is het lekker warm."

Vandaag nog komt er een installateur langs die de schade moet inschatten en indien mogelijk herstellen. Of de school morgen kan openen, valt daarom nog af te wachten. Normaal gezien is er morgenavond ook een kerstmarkt gepland in de schoolgebouwen.