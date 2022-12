Stad Genk nam ook maatregelen nadat het op de lijst van hackers was verschenen

Meteen werd het netwerk van de stadsdiensten onder de loep genomen en werden de medewerkers gesensibiliseerd over de risico's. "We doen dat trouwens al jaren om ons personeel bewust te maken van de risico's van cybercriminaliteit, het beantwoorden van phishing mails of het downloaden van foute programma's. We werken al langer samen met een gespecialiseerde firma om onze systemen te beveiligen. In het verleden hebben we ook al ethische hackers ingeschakeld die - met ons medeweten - zogenaamd gevaarlijke mails stuurden en je merkt dan ook dat mensen daar op klikken, en dat is dan een goede les", aldus burgemeester Dries.