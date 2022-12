Symbolische eerste steen gelegd van ethaankraker Ineos in Antwerpse haven: "Ongezien groot project, 4 Eiffeltorens aan staal voor nodig"

Project ONE is met 4 miljard euro de grootste investering in de Europese chemie van de afgelopen 25 jaar, zegt Ineos. "Dit is van historisch belang", zegt Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA), die ook bij de symbolische eerstesteenlegging aanwezig was.

"Dat dit opnieuw kan in Europa, maakt ons ongelooflijk blij. In het Midden-Oosten zijn er massa's van dit soort installaties gebouwd de laatste jaren, en ook in China en de VS, maar Europa sukkelt hopeloos achterop. Dat we opnieuw kunnen groeien in deze moeilijke tijden is een bron van zeer grote trots en vreugde. Ik ben eigenlijk echt beschaamd dat een bedrijf zoals Ineos zoveel tegenstand krijgt."