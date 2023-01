Tienen herhaalt T-bon-actie: elke Tienenaar mag opnieuw bon van 5 euro in de bus verwachten

De inwoners van de stad Tienen mogen zich verheugen: ze krijgen allemaal een bon van vijf euro in de bus, die ze bij de lokale handelaren en horeca kunnen spenderen. “Echt elke inwoner krijgt zo’n bon, er staat geen leeftijdsgrens op”, zegt schepen van Financiën Bram Delvaux (Open VLD). “Als je een gezin van vier bent, krijg je op die manier een bon van 20 euro in je bus. In totaal komt het neer op een investering van 185.00 euro in onze lokale economie.”