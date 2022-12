Toch wekelijkse afvalophaling in Kuurne, Harelbeke en Kortrijk

Of er nog andere gemeenten gaan volgen, zal vandaag of in de loop van de week duidelijk worden. Enkele gemeenten zijn geschrokken van de beslissing van de drie burgemeesters. "Deze beslissing gaat in tegen het schriftelijke akkoord dat alle burgemeesters onderschreven", zegt burgemeester van Zwevegem Marc Doutreluingne (Lijst Burgemeester). "Dit is woordbreuk en ook geen duurzame beslissing."

Ook de burgemeester van Avelgem Lut Deseyn (gbA) is niet tevreden met de beslissing. "We hebben net onze afvalkalender gedrukt en er zijn afspraken gemaakt met de firma die bij ons instaat voor de ophaling van het restafval. We hadden toch een akkoord met alle gemeenten?"