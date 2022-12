Voormalige Twitter-medewerker veroordeeld tot ruim drie jaar cel na spionage voor Saudische kroonprins

Mohammed bin Salman is de kroonprins van Saudi-Arabië. Hij is een omstreden figuur, omdat hij volgens de Amerikaanse inlichtingendiensten verantwoordelijk zou zijn voor de moord op Jamal Khashoggi in 2018. Khashoggi was een Saudische journalist die schreef voor de Amerikaanse krant The Washington Post. Hij was kritisch voor Bin Salman. Op 18 november 2022 kreeg bin Salman immuniteit van de Amerikaanse regering voor de moord op Khashoggi. Volgens president Joe Biden betekent dat echter geen vaststelling van onschuld.