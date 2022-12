Duizenden mensen betuigen steun aan burgemeester van Istanbul na veroordeling wegens "belediging" van kiesraad

Ook de Belgische minister van Buitenlandse Zaken Lahbib heeft haar bezorgdheid laten blijken over dit vonnis. Lahbib is momenteel op bezoek in Turkije. Ze had er een twee uur durend gesprek met haar Turkse collega Cavusoglu. Lahbib wees er op dat België veel belang hecht aan het recht op vrije meningsuiting en aan een onafhankelijke justitie. Morgen, vrijdag, heeft ze trouwens een (al langer geplande) ontmoeting met Imamoglu in Istanbul.

Het vonnis van de rechtbank in Istanbul tegen Imamoglu zou averechts kunnen werken. De vele manifestanten ("duizenden" of "tienduizenden", afhankelijk van de bron) leken er nu al een verkiezingsmeeting van te maken. Imamoglu zelf verscheen strijdvaardig op het podium en sprak hen toe. "Jullie hebben niet één keer, maar twee keer op rij een burgemeester verkozen", zei hij. "Ze kregen de rechtbank zover dat die een beslissing uitvaardigde om de burgemeester aan de kant te zetten en om hem gevangen te zetten. Samen zullen we deze donkere dagen doorkomen!"