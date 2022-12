Vlaams-Brabant is snelst groeiende en jongste Vlaamse provincie

"Vorig jaar zijn in de provicie 11.151 mensen bijgekomen", stelt gedeputeerde voor Vlaams-Brabant, Tom Dehaene. "Dat is eigenlijk de totale bevolking van een gemeente zoals Hoeilaart. Vooral in de randgemeenten rond Brussel en in Leuven zijn er heel wat mensen bijgekomen. Het gaat dan vooral om Brusselaars die ervoor kiezen om in de Vlaamse Rand te komen wonen."