Volleybalploeg moet thuiswedstrijden annuleren omdat het té koud is in de sporthal van Runkst

Het was een ongewoon bericht op de facebookpagina van volleybalclub VT SafeSign gisterenavond: "Door belachelijk koude temperaturen in de sporthal zijn we genoodzaakt om alle thuiswedstrijden van onze ploegen van dit weekend (16, 17 en 18 december) te annuleren." Begin deze week was de temperatuur in de sporthal namelijk naar 4 graden gezakt. "Maandagavond is onze A-ploeg moeten stoppen met trainen, want het was maar 9 graden in de zaal, en dinsdagochtend was het zelfs maar 4 graden", vertelt Benny Maesen, de secretaris van volleybalploeg VT SafeSign. "En deze problemen slepen al 5 jaar aan. Bij volleybal moet je de bal toetsen met je vingers, met koude vingers gaat dat niet, dan krijg je blessures."