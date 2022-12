Betonmixer vat vuur aan Heibraak in Rijkevorsel: cabine helemaal uitgebrand

Rond 12.30 uur is er brand ontstaan aan een betonmixer, aan Heibraak in Rijkevorsel. De betonmixer stond aan een bouwwerf in de straat. Het motorcompartiment vatte vuur. Toen de brandweer ter plaatse kwam, ontploften de banden van de vrachtwagen.

De brandweer had de brand snel onder controle. De cabine van de betonmixer is helemaal uitgebrand. Bij de brand raakte niemand gewond. De oorzaak is nog niet bekend.