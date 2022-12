Vrouw die met gestolen wagen crashte vlakbij Gentse Feesten veroordeeld

De rechtbank heeft de vrouw veroordeeld die tijdens de voorbije Gentse Feesten met een gestolen auto crashte aan theater Capitole in Gent. Daar ging op dat moment net een avondvoorstelling beginnen. De vrouw, afkomstig uit Frankrijk, was met de gestolen auto voor een politiecontrole op de autosnelweg. Verschillende politiewagens achtervolgden haar. Ze reed heel snel, en aan theater Capitole botste ze tegen enkele geparkeerde wagens, en kwam zo tot stilstand. Niemand raakte uiteindelijk gewond. Het was de vriend van de vrouw die de auto had gestolen.