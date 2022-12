Nieuw type exoplaneet ontdekt die grotendeels uit water zou bestaan: "We verwachten heel dikke atmosfeer van stoom"

De focus van het onderzoek ligt op het stelsel van de rode dwerg Kepler-138 in het sterrenbeeld Lier op 218 lichtjaar van hier. Om dat even in perspectief te plaatsen: mochten we aan de snelheid van het licht (zowat 300.000 kilometer per seconde) kunnen reizen, zou het 218 jaar duren voor we die planeten bereiken. Het is met andere woorden onmogelijk om die planeten ooit van dichtbij te bestuderen.