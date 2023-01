Mogelijk asbestvervuiling bij woningbrand in Koningshooikt

In Koningshooikt, een deelgemeente van Lier, is er mogelijk asbestvervuiling door een brand die is ontstaan aan een woning in de Kruisstraat. Het vuur ontstond rond de schouw en breidde uit naar het dak van de woning. De schade aan de woning is groot.

De brand is intussen onder controle en de rook is verdwenen. Toen de brand uitbrak, was er niemand in het huis. De hulpdiensten hebben wel een hond gered uit de woning. Er vielen geen gewonden, de oorzaak van de brand is nog niet bekend.